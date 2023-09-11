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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kaçırıldığı iddia edilen kadının arkasındaki gerçek ortaya çıktı!

        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!

        İstanbul'da iş yerinden bir arkadaşı ile çıkan kadın, caddede yürürken iddiaya göre bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen İ.J ve onu kaçırdıkları ileri sürülen 3 kişinin Iğdır'da olduklarını tespit etti. Iğdır'da gözaltına alınan 4 kişi ifadelerinde kaçırılma olmadığını İ.M.'nin nişanlısı olan İ.J.'ye 'sürpriz' yaptığını söyledikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 08:59 Güncelleme: 11.09.2023 - 09:39
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        Emniyet açıklamada bulundu! Kaçırma değil sürprizmiş!
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        İstanbul'da önceki gün, Gaziosmanpaşa'da 17.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan İ.J. ve yanındaki kadının yanına bir otomobil yaklaştı.

        ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMİŞLERDİ

        DHA'da yer alan habere göre otomobilden inen iki kişi İ.J.'yi zorla otomobile bindirdi. Otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        EMNİYET ALARMA GEÇTİ

        Çevredekilerin kaçırılma iddiasıyla çok sayıda ihbarda bulunduğu olayla ilgili emniyet alarma geçti.

        IĞDIR'A GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, İ.J. ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M., G.J. ve M.S.'nin, olayın ardından bin 500 kilometre uzaklıkta ki Iğdır'a gittikleri belirlendi.

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        'SÜRPRİZ' YAPMAK İÇİN KAÇIRMIŞLAR

        Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürülen İ.J ve onu kaçırdığı iddia edilen İ.M.'nin nişanlı oldukları öğrenildi.

        4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

        İ.M.'nin nişanlısına sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenilirken, aralarında İ.J.'nin kız kardeşi G.J.'nin bulunduğu 4 kişi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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        #istanbul
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