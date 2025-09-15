Habertürk
        Haberler Dünyadan Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Törende Filistin protestosu - magazin haberleri

        Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar: Törende Filistin protestosu

        'Televizyon dünyasının Oscar'ları' olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri, bu yıl 77'nci kez sahiplerini buldu. Ödüller kadar, kazananların konuşmaları, kıyafet tercihleri ve protestoları da geceye damga vurdu

        Giriş: 15.09.2025 - 10:44 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:44
        Damga vuran anlar
        Bu yıl 77'ncisi verilen Emmy Ödülleri'nde 'Adolescence' dizisi toplam 6 dalda en fazla ödül kazanan yapım olarak törene damga vurdu. Ancak Los Angeles'ta düzenlenen Emmy gecesinin daha fazla dikkat çekici yanı vardı. İşte 'Televizyon dünyasının Oscar'ları' olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri gecesinin öne çıkanları...

        "FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK!"

        'Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü alan ve kırmızı 'Artists4Ceasefire' (Gazze savaşında acil ve kalıcı bir ateşkes, sivillere insani yardım ulaştırılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan sanatçılardan oluşan bir kolektif) rozetini takan oyuncu Hannah Einbinder, konuşmasını iki kelimeyle sonlandırdı: Filistin'e özgürlük!

        "ATEŞKES!"

        Filistinlilerin haklarını ve Gazze'deki savaşın sona ermesini savunan tek katılımcı Hannah Einbinder değildi. 'Hacks' dizisindeki rol arkadaşlarından Megan Stalter, "Ateşkes!" yazan bir çanta taşıyarak Emmy Ödülleri'ne katıldı.

        KIRMIZI HALIDA KEFİYE

        'Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikâyesi' dizisinin yıldızı, İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin kefiyesi takarak kırmızı halıda poz verdi. Yumruğunu sıkarak basının karşısına geçen Bardem, bir muhabire, soykırımı meşrulaştıran veya destekleyen hiçbir eğlence şirketiyle çalışmayacağını söyledi.

        TARİHE GEÇTİ

        'Drama Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorisinde şimdiye kadar hiç siyahi bir oyuncu ödül almamıştı. Tramell Tillman, 'Severance' dizisindeki performansıyla Emmy kazanarak tarihe geçti. "İlk oyunculuk koçum çok sertti arkadaşlar ama tüm harika anneler öyledir" diyerek annesini öven Tillman; "Anne, kimse yokken sen yanımdaydın. Sevgi dolu nezaketin benimle. Ve bu da senin için" sözleriyle, ödülünü annesine armağan etti.

        EN COŞKULU KONUŞMA

        'The Penguin'in başrol oyuncu Cristin Milioti, 'Mini Dizi / TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü, kabul ederken, gecenin en coşkulu konuşmasını yaptı.

        "Bunu geçen gün terapide aldığım notların arkasına yazdım, bu yüzden arkasına bakmayın" diye söze başlayan ve nefes nefes ekonuşan oyuncu; "Şu anda bu dünyada hayatta olmanın anlamını kavramak çok zor, bu yüzden parlak noktalar ve inanılmaz oyuncu kadromuz ve ekibimizle bu diziyi yaptığımız için çok minnettarım. Bu rolü oynamak uçmak gibiydi" dedi.

        "Sizi seviyorum ve oyunculuğu çok seviyorum!" diye bağıran Miloti, konuşmasını zafer dolu bir çığlıkla bitirdi.

        EN GENÇ EMMY ÖDÜLLÜ OYUNCU OLDU

        Mini dizi 'Adolescence' ile oyunculuk çıkışını yapan Owen Cooper, 'Mini Dizi / TV Filmi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alarak, 15 yaşında bu kategoride kazanan en genç oyuncu oldu.

        13 yaşındaki katil Jamie Miller rolündeki muhteşem performansı, Oscar ödüllü Javier Bardem, deneyimli karakter oyuncusu Bill Camp ve yazar-komedyen Rob Delaney gibi isimleri geride bırakmasını sağladı. Cooper, kabul konuşması sırasında "Bence bu gece, dinlerseniz, odaklanırsanız ve konfor alanınızdan çıkarsanız her şeyi başarabileceğinizi kanıtlıyor. Üç yıl önce hiçbir şeydim. Şimdi buradayım" dedi.

