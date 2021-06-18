Küçük çocuk, Macron’a okul ziyareti sırasında o soruyu sordu

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Küçük çocuğun, ‘‘Yediğin tokat nasıldı’’ sorusuna karşılık, çocuklara şiddetin iyi bir şey olmadığını söyleyerek nasihatte bulunan Macron, dokuz öğrencinin velisi ile görüştü ve Covid-19 krizine ilişkin gelece dönük açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sırasında gerçekleşen tokatlı saldırı olayında 28 yaşındaki Damien Tarel, hakim karşısına çıkmıştı. 18 ay hapis cezası alan dövüş sanatları tutkunu adam Damien Tarel, Euronews’in haberine göre cezasının dört ayını geçirmek üzere cezaevine gönderildi.

Savcı Alex Perrin’in yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tokat atan Damien Tarel adlı adamın, saldırıyı önceden tasarlamadığını bildirilmişti.

Sosyal medyada küçük çocuğun sorusun sözlü bir tokat niteliği taşıdığı yorumları yapıldı ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un soruya yönelik tutumu ve soğukkanlılığı dikkat çekti.

Görsel: France Bleu