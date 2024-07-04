Karısını ve 2 çocuğunu yaraladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile 2 çocuğunu silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesinde boşanma aşamasındaki eşi ile 2 çocuğunu silahla yaralayan Sulhattin Knin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

ANNE VE BİR ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Bu arada Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden anne Semiha K. ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edilen çocuklardan İ.Knin hayati tehlikesinin sürdüğü, İstanbulda özel hastaneye kaldırılan Y.Knin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.