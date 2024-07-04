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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü | Son dakika haberleri

        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü

        Bursa'da şiddetli sağanak kenti esir aldı. Nilüfer ilçesindeki Odunluk Metro İstasyonu'nu su bastı. Aniden bastıran gök gürültülü sağanakta metrekareye ortalama 10 kilogram yağış düştü. Ayrıca 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:56
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          Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak, kent genelinde etkili oldu.

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          DHA'nın haberine göre meteoroloji yetkilileri, metrekareye ortalama 10 kilogram yağışın düştüğü Bursa’da, 30 dakikada 100'den fazla şimşek görüldüğünü belirtti.

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          Kentte, bugün öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu, özellikle merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri ile dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles'te yaşamı olumsuz etkiledi.

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          Bursa'da 30 dakikada metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağışın düştüğünü kaydeden meteoroloji yetkilileri, yağışların başladığı ilk yarım saatte 100'den fazla şimşek görüldüğünü ve yağışların akşam saatine kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam edeceğini belirtti.

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          Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde yaşanan su baskınlarına ise belediye ekipleri müdahale etti.

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          METROYU DA SU BASTI

          AA'da yer alan habere göre de Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Odunluk Metro İstasyonu’nu da su bastı. Metro seferleri durdu.

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