Emma Thompson: Boşandıktan sonra Donald Trump peşime düştü

Emma Thompson, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir zamanların kendisinin peşinde olduğunu söyledi. 2025 Locarno Film Festivali'ndeki bir soru-cevap etkinliğine katılan 66 yaşındaki ünlü oyuncu, Kenneth Branagh'dan boşandıktan sonra 1990'larda Trump'ın kendisini sürekli takip ettiğini anlattı.

1998 yapımı 'Primary Colors' filminin çekimlerini hatırlayan Emma Thompson, bir gün karavanında otururken telefonunun çaldığını ve kendisini arayanın Donald Trump olduğunu söyledi.

"'Merhaba, ben Donald Trump' dedi. Şaka olduğunu sandım ve 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Belki birinden yol tarifi istiyordur diye düşündüm" diyen ünlü oyuncu, Trump'ın sesini taklit ederken kendisine söylediklerini şöyle aktardı: Güzel evlerimden birinde kalmanı çok isterim. Belki akşam yemeği yiyebiliriz.

"Ben de, 'Bu çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Sana geri döneceğim' dedim" şeklinde yanıt verdiğini anlatan Emma Thompson, ilk başta Donald Trump'ın kendisini neden aradığını veya karavan telefonunun numarasını nasıl bulduğunu anlayamadığını, ancak kısa sürede noktaları birleştirdiğini söyledi.

"O gün boşanma kararımın çıktığını fark ettim" diyen ünlü oyuncu, Donald Trump için şu ifadeleri kullandı: Eminim ki koluna takabileceği uygun kişileri arayan adamları vardır. Hoş bir boşanmış kadın, işte aradığı buydu. Ve karavanımdan beni buldu. Yani, bu takip etmektir.

Emma Thompson, 1989 - 1995 arasında Kenneth Branagh ile evliydi. Onların boşanma döneminde Donald Trump da ikinci eşi Marla Maples'tan ayrılmıştı. "Donald Trump ile bir randevuya çıkabilirdim ve anlatacak bir hikâyem olurdu" diyen Emma Thompson, "Amerikan tarihinin akışını değiştirebilirdim" diye ekledi.