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        Haberler Dünyadan Emma Stone, Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal aynı filmde - magazin haberleri

        Emma Stone, Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal aynı filmde

        Ari Aster'in Emma Stone ve Joaquin Phoenix'li yeni filmi 'Eddington'ın kadrosuna Pedro Pascal da dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:51
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        Beyaz perdede dev buluşma
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        Ünlü korku filmi yönetmeni Ari Aster, yeni filmini dev bir kadroyla çekecek. 'Ayin' (Hereditary), 'Ritüel' (Midsommar), 'Korkuyorum' (Beau Is Afraid) gibi önemli yapımlara attığı imzayla tanınan Aster, Oscar'lı oyuncular Emma Stone ve Joaquin Phoenix'i başrollerde buluşturuyor.

        'Eddington' adlı filmin kadrosuna katılan son isim Pedro Pascal oldu. Filmde ayrıca; Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward ve Clifton Collins Jr. rol alacak.

        Pedro Pascal

        'Western-kara komedi' türünde olacağı bilinen 'Eddington', Los Angeles'a giderken New Mexico'dan geçen ve küçük Eddington kasabasının hemen dışında benzini biten bir çiftin hikayesini konu alıyor. Lindsay ve Marc çifti, yardım almak için kasabaya gitmeye karar verir. İlk başta çok sıcak bir şekilde karşılanırlar, ancak akşam olduğunda kartpostal gibi güzel bu ortam kısa sürede bir kabusa dönüşür.

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        #Emma Stone
        #Joaquin Phoenix
        #Pedro Pascal

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