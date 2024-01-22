Emma Shapplin 22 Şubat’ta Ankara’da

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Dünyanın en evilen sopranoları arasında yer alan Emma Shapplin 22 Şubat’ta CSO Ada Ankara’da sevenleriyle buluşacak. Konserde Shapplin'in büyülü sesi ve dokunaklı performansına orkestra ve koronun eşlik edecek.

Kariyeri boyunca dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Emma Shapplin, eklektik müzik tarzı ve benzersiz vokal yeteneğiyle tanınıyor. Shapplin, klasik müziği modern elementlerle bir araya getirdiği kendine özgü vokal tarzıyla klasik müzik, pop ve gotik unsurları birleştirerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor. Emma Shapplin’in albümlerinden sevilen şarkıları seslendireceği konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.