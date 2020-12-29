Emma Roberts, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bu konuda yalnız değildim. Çevremdeki hemcinslerimin de kadınsal rahatsızlıkları bulunuyordu. Tüm bunları kafaya takmamayı başardığım anda da hamile kaldığımı öğrendim. Gebelik, yapabileceğiniz en iyi planın plan yapmamak olduğunu fark etmemi sağladı.