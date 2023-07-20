Emlak Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

Emlak Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

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Günümüzde giderek artan kentleşme oranı daha fazla arsa, ev, iş yeri arayışını da doğru orantıda etkilemektedir. Bur artışla birlikte talepleri karşılamak üzere Emlak Yönetimi bölümü ortaya çıkmıştır. Peki Emlak Yönetimi Bölümü Nedir, Emlak Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl, Mezunları Ne İş Yapar?

Emlak Yönetimi Bölümü Nedir? Emlak Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Emlak Yönetimi bölümü üniversitelerin Meslek Yüksekokulları bölümleri arasında yer almaktadır. 2 yıllık bir ön lisans programı olan Emlak Yönetimi bölümü, bir gayrimenkulün satışı için gerekli stratejilerinin yapılması ve satışa sunulan gayrimenkulün resmi prosedürlerini takip edebilecek uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

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Emlak Yönetimi bölümü, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda emlak yönetimi, pazar analizi ve gayrimenkul danışmanlığı konusunda öğrencilerine eğitim vermektedir.

Ayrıca başarıyla mezun olan öğrenciler DGS’ na girip gerekli puanı alarak 4 yıllık bir lisans programına geçiş yapabilirler. Emlak Yönetimi bölümü mezunları geçiş yapacağı bölümlerden bazıları ise; İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Jodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümleridir.

DGS ile bu bölümlerden herhangi birine geçiş yapan Emlak Yönetimi bölümü mezunları, yüksek lisans ve doktora aşamalarında geçerek akademik kariyer yapabilirler.

Emlak Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Emlak Yönetimi bölümünü başarı ile bitiren öğrenciler Emlakçı ve Gayrimenkul Danışmanı unvanıyla sektörde yer alma fırsatı elde ederler. Mezunlar, mülklerin değerlendirilmesi, satışa sunulması ve pazarlanması adımlarının tümünü gerçekleştirmektedir.

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Emlak sektöründe dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mülkün bulunduğu konuma göre emlakçının kendi portföyünü hazırlamasıdır. Emlakçı, Pazar analizi yaparak kendi müşteri portföyünü oluşturur ve bu kitleye uygun mülklerin araştırmasını yapar.

Emlak Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır? Emlak Yönetimi Mezunları İş Olanakları

Emlak Yönetimi bölümü mezunları, birçok farklı alanda çeşitli iş olanaklarına sahip olabilmekte ve kariyer fırsatı elde edebilmektedir. Emlak Yönetimi iş olanakları şöyledir;

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü,

Emlak ofisleri

İnşaat firmaları

Yapı denetim firmaları

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

Belediyeleri Tapu Kadastro Departmanları,

Gayrimenkul satış ofisleri

Gibi birçok alanda çalışma fırsatı yakalayabilirler. Kamuda çalışmak isteyen mezunlar ise Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’na girerek devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Emlak Yönetimi Bölümü Dersleri

Emlak Yönetimi bölümünü tercih eden öğrencilerin 2 yıllık eğitim süreçlerinde sorumlu olacakları başlıca dersler şöyledir;

Gayrimenkul Değerleme Esasları

İmar ve Belediye Mevzuatı

Ticaret Matematiği

Emlak Danışmanlığı Teknikleri

Yapı ve Malzeme Bilgisi

Tapu ve Kadastro Bilgisi

Kentleşme ve Konut Politikası

Gayrimenkul Geliştirme ve Akıllı Binalar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Girişimcilik

Bina ve Site Yöneticiliği

Finansal Yönetim

İş Sağlığı Güvenliği

İletişim ve Etika

Çevre Sorunları ve Koruma

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bina Bilgisi

Emlak Yönetimi Giriş

Ekonomi

Genel Muhasebe

Emlak Finans ve Emlak Değerlendirme,