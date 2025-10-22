Habertürk
    Takipde Kalın!
        Emlak Konut: 69 - Kızılyıldız: 77 | MAÇ SONUCU

        Emlak Konut: 69 - Kızılyıldız: 77 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında Emlak Konut, konuk ettiği Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 77-69 mağlup oldu. Bu sonucun ardından temsilcimiz Emlak Konut, organizasyondaki ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 21:03 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:03
        Emlak Konut ilk yenilgisini aldı!
        Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 3. haftasında ağırladığı Sırp ekibi Kızılyıldız'a 77-69 mağlup oldu.

        Emlak Konut bu sonuçla ilk yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise 3'te 3 yaptı.

        Salon: Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri

        Hakemler: Balazs Meszaros (Macaristan), Veronika Vavrova (Çekya), Megaklis-Konstantinos Marinakis (Yunanistan)

        Emlak Konut: Thomas 8, Delaere 4, Macaulay 11, Berfin Sertoğlu 21, Ndour 12, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 11, Günesh Denise Karaoğlan, Gizem Başaran Turan

        Kızılyıldız: Sujic 10, Anderson 16, Mitrovic 2, Mbaka 17, Fankam 21, Aksam 2, Mazyck 2, Turudic 7, Ivana Naumcev, Katanic, Aleksandra Katanic

        1. Periyot: 11-14

        Devre: 29-33

        3. Periyot: 52-53

        4. Periyot: 69-77

        Beş faulle çıkan: 38.37 Macaulay (Emlak Konut)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
