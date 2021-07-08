AB'den 4 otomobil devine para cezası

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AP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği, perşembe günü dört büyük Alman otomobil üreticisine, otomobil emisyon kontrol sistemlerinin geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini sınırlamak adına iş birliği yaptıkları için 1 milyar dolar para cezası verdi.

Avrupa Komisyonu, BMW, Volkswagen, Porsche ve Audi'nin benzinli ve dizel binek araçlarından kaynaklanan kirliliği kısıtlamak için şirketlerin, teknoloji üzerinde rekabet etmekten kaçındığını söyledi.

Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisi olan Daimler’e ise para cezası verilmedi.

AB Antitröst Başkanı Margrethe Vestager, şirketlerin zararlı emisyonları yasal sınırların ötesinde kesecek teknolojiye sahip olmalarına rağmen rekabet etmekten kaçındıklarını ve tüketicilerin daha az çevreye zararlı olan araba satın alma şansını engellediklerini aktardı.