Emirhan Topçu'dan derbi öncesi taraftara mesaj

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Emirhan Topçu, katıldığı bir Youtube programında taraftarlara Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj gönderdi.

Beşiktaş’a transferinin ardından milli takım hayalinin gerçekleştiğini belirten Emirhan, "Milli takım benim en büyük hayalimdi, gerçekleşti. Beşiktaş’a geldikten sonra gerçekleşti, çok mutluyum. Orada da güzel başarılara imza atmak istiyorum. Montella, milli takımda formayı kim hak ederse onun kadroya gireceğini söyledi. Ben de forma şansı bulacağımı düşünüyorum. Zaten bulursam formayı bir daha bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

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"ONLAR İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ" Fenerbahçe derbisi öncesi taraftara mesaj gönderen Emirhan Topçu şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız, sezon başından beri bizi desteklemeyi bırakmadılar. Çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Ne olursa olsun her maça geldiler. Kötü tepkiler aldık ama çok fazla aldığımızı düşünmüyorum. Takımca teşekkür borçluyuz. Bir şey başardığımızı düşünmüyorum, istediğimiz yerde değiliz. Onlar için her şeyi yapacağız."