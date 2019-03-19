Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00 da birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emirhan Döner liderliğindeki 21 kişilik çete çökertildi. Zanlılar gözaltına alınırken operasyonda evdeki yatak ve bazalardan çıkan çok sayıda silaha el konuldu.

Çete üyelerinin İstanbul'da Zeytinburnu başta olmak üzere birçok ilçede, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına karıştığı belirlendi.