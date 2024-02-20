Emirhan Delibaş'ın babasından olay açıklamalar: Pisliklerini anlatacağım!

Beyaz TV'ye konuşan Murat Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk." dedi.

Murat Delibaş, sözlerine, "Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler." ifadeleriyle devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba için dikkat çeken sözler kullanan Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" sözlerini sarf etti.