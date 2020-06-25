Gecesi gündüzü kaos

İstanbul Sarıyer’de, Emirgan sahilinde uzunca bir süredir yaşanan rezaleti geçen haftadan beri yazıyorum. Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde, yürüyüş yolu, gündüzleri plaj, akşamları da meyhaneye, hatta pavyona dönüyor. Sarıyer Belediyesi’nin denize girilmesi için sahile platform yapması ve merdiven yerleştirmesinin ardından Emirgan sahili tımarhaneden farksız. İç çamaşırlarıyla denize girenler, betonun üstünde güneşlenenler yüzünden yürüyüş yolundan geçmek mümkün değil. Akşamları ise güzelim sahilde ayrı bir curcuna başlıyor. İçki masaları kuruluyor, arabalar, motosikletler sahile çekilip bangır bangır şarkılar, türküler çalınıyor. İçip içip sarhoş olup yoldan geçenlere sataşanlar, birbirleriyle kavga edenler yüzünden Emirgan sakinleri huzur nedir bilmiyor.
Bu sorunu dile getirdikten sonra deyim yerindeyse bölge sakinlerinden mesajlar yağıyor. "Yaşadığımız kaosun tarifi mümkün değil" diyen Emirganlıların başvurmadıkları makam da kalmamış. Ne var ki Sarıyer Belediyesi’nin anlaşılmaz inadıyla sahildeki merdivenler kaldırılmıyor bir türlü.
Bu sorunu gündeme getirdiğim gün, İBB yetkilileri "Sarıyer Belediyesi’yle görüşme yapıyoruz. Orası İBB tarafından yüzme alanı ilan edilmiş bir yer değil. Merdivenleri Sarıyer Belediyesi yerleştirmiş. Merdivenlerin kaldırılması için çalışma yürütülüyor" demişti. Bu açıklamanın ardından da Sarıyer Kaymakamlığı Emirgan sahiline yüzme yasağı getirdi. Ne var ki sorun çözülebilmiş değil. Boğaz akıntısının en yoğun olduğu yerlerden birine, üstelik de İBB’nin yüzme alanı ilan etmediği bir yere Sarıyer Belediyesi kendi inisiyatifiyle merdiven koyuyor ki oradan denize girilsin. Peki nerede cankurtaran! Merdiven yerleştirmeyi bilen belediye, konu önlem almaya gelince ortada yok. Orada biri boğulsa hesabını kim, nasıl verecek!
İBB ZABITASI DENİZE GİREN KİMSE GÖREMEMİŞ
Dedim ya, bölge sakinlerinden yoğun mesajlar geliyor. Örneğin K.Y. adlı bir hanımefendi, 2 yıldır verdiği mücadeleyi şöyle anlatmış: “Emirgan sahil boyu denize konan merdivenlerle yürüme yolu plaja döndü. Kalabalık gruplar halinde gelenler gece-gündüz burada gürültü ve görüntü kirliliğine neden oluyor. Şarkılar, türküler, bangır bangır müzik sesi hiç bitmiyor. Geceleri uyumak ne mümkün! 2 yıldır başvurmadığım yer kalmadı. Burası yüzme alanı değil ama kimsenin umurunda değil bu rezillik. Sarıyer Belediyesi’ne de İBB’ye de başvurdum, dilekçeler verdim. Ama sonuç yok. Daha dün İBB Zabıta Daire Başkanlığı’ndan bir cevap yazısı geldi. Diyorlar ki "Denetimlerimiz sırasında denizde yüzen kimseye rastlanmamıştır." Şaka mı yapıyorlar, dalga mı geçiyorlar. Günün her saati keşmekeşin eksik olmadığı bir yerde zabıta bu kepazeliği nasıl görmez!”
SARIYER BELEDİYESİ’NİN MERDİVEN İNADI
Emirgan sakini K.Y. adlı okurumun gönderdiği belgede sahiden de İBB Zabıtası "Denize giren kimseyi göremedik" demiş. Güler misin, ağlar mısın! İBB zabıtası görememiş ama ben daha dün Emirgan sahilinde gece ve gündüz çekilmiş görüntüleri yayınlıyorum. Videolarda görüldüğü üzere gündüz ayrı, gece ayrı bir kaos hakim Emirgan’a. Ancak tüm bu curcunaya rağmen Sarıyer Belediyesi inatla yüzme alanı ilan edilmemiş ve denize girmenin yasak olduğu yere merdiven yerleştiriyor ve tüm şikayetlere rağmen de inatla o merdivenleri kaldırmıyor, direniyor. Çevre sakinleri, bazı küçük çıkar gruplarının Emirgan sahilinde hakimiyet kurduğunu iddia ediyor. Acaba bu grupların bir baskısı mı var belediye üzerinde, insan düşünmeden edemiyor…
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