Emir Ersoy'dan Gökçe Bahadır'a: İyi ki doğdun mucizem
Emir Ersoy, 43'üncü yaşına giren eşi Gökçe Bahadır'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ersoy, eşine; "İyi ki doğdun mucizem" sözleriyle seslendi
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Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Gökçe Bahadır, 43'üncü yaşına bastı. Ünlü oyuncuya ilk kutlama, eşinden geldi.
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Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayarak eşi için duygusal bir mesaj yayımladı.
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"GÜZELLER GÜZELİ SEVGİLİM"
Eşine "İyi ki doğdun mucizem" diyerek seslenen Emir Ersoy, daha sonra; "Dünyanın en tatlı, en duygusal, en romantik, en neşeli, en heyecanlı, en meraklı, en yetenekli ve güzeller güzeli sevgilim" ifadelerini kullandı.
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"GÜZEL YÜZÜNDEN GÜLÜŞÜN EKSİK OLMASIN"
Emir Ersoy, sözlerini; "Hayatın her anını yakalayıp kahkahalarla geçireceğin, güzel yüzünden gülüşünün eksik olmayacağı yepyeni bir yaş seninle, bizimle olsun" sözleriyle sonlandırdı.
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"YILLAR SENİNLE GÜZEL"
Gökçe Bahadır da eşine; "Sevgilim yıllar seninle güzel" sözleriyle karşılık verdi.