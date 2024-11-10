"GÜZELLER GÜZELİ SEVGİLİM"

Eşine "İyi ki doğdun mucizem" diyerek seslenen Emir Ersoy, daha sonra; "Dünyanın en tatlı, en duygusal, en romantik, en neşeli, en heyecanlı, en meraklı, en yetenekli ve güzeller güzeli sevgilim" ifadelerini kullandı.