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        Haberler Magazin Emir Ersoy'dan eşi Gökçe Bahadır'a: İyi ki doğdun mucizem - Magazin haberleri

        Emir Ersoy'dan Gökçe Bahadır'a: İyi ki doğdun mucizem

        Emir Ersoy, 43'üncü yaşına giren eşi Gökçe Bahadır'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ersoy, eşine; "İyi ki doğdun mucizem" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:53
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          Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Gökçe Bahadır, 43'üncü yaşına bastı. Ünlü oyuncuya ilk kutlama, eşinden geldi.

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          Emir Ersoy, Gökçe Bahadır ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayarak eşi için duygusal bir mesaj yayımladı.

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          "GÜZELLER GÜZELİ SEVGİLİM"

          Eşine "İyi ki doğdun mucizem" diyerek seslenen Emir Ersoy, daha sonra; "Dünyanın en tatlı, en duygusal, en romantik, en neşeli, en heyecanlı, en meraklı, en yetenekli ve güzeller güzeli sevgilim" ifadelerini kullandı.

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          "GÜZEL YÜZÜNDEN GÜLÜŞÜN EKSİK OLMASIN"

          Emir Ersoy, sözlerini; "Hayatın her anını yakalayıp kahkahalarla geçireceğin, güzel yüzünden gülüşünün eksik olmayacağı yepyeni bir yaş seninle, bizimle olsun" sözleriyle sonlandırdı.

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          "YILLAR SENİNLE GÜZEL"

          Gökçe Bahadır da eşine; "Sevgilim yıllar seninle güzel" sözleriyle karşılık verdi.

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