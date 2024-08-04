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        Haberler Gündem Güncel Eminönü'nde otel yangını: Müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Eminönü'nde otel yangını: Müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi

        İstanbul Fatih'in turistik semtlerinden Eminönü'nde 6 katlı bir otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. Otel çalışanları ile müşteriler binadan tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:04
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        Eminönü'nde otel yangını: Tahliye edildi
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        İstanbul'un tarihi ve turistik semtlerinden Eminönü'nde Orhaniye Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yanan otelin çalışanları ile müşterileri tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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