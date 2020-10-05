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Oyuncu ve sunucu Emine Ün, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yakın dostuyla bir araya gelen Ün, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Emine Ün, "Arkadaşım şehir dışından geldi. Ben de beraber hem yemek yiyelim, hem de biraz gezelim diye dışarıya çıkardım" açıklamasını yaptı.