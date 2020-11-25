"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Ün, kızı ile çekilen karelerini yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? 17. yaşın güzellikler içinde geçsin ve hep böyle gül güzel kızım benim. İyi ki doğdun seni çok seviyorum. Her dileğin gerçeğe dönüşsün inşallah, canımın içi.