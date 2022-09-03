Erdoğan: "Sağlıklı gıda olmadan ilaç çözüm değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okul kantinlerine yönelik "Sağlıklı Gıda" projesi başlatılacağını belirterek, "Bu alanlardaki yemek ve atıştırmalıkların mutlaka sağlıklı seçeneklerle yapılması gerekir." dedi.
Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Enver Hasanoğlu ve beraberindeki kurum yetkilileri Errol Rowan Alden, Sara Helen Goza, Kerem Hasanoğlu, Aman Bulungan, Linda Arnold, Carlos Rivera ve Ousmana Ndiaye ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Kabule Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
IPA Başkanı Hasanoğlu, Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Projesi'nin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada övgü kazandığını ve kendi çalışmalarında da Sıfır Atık’ın ortaya koyduğu prensipleri yaşatmak için adımlar atacaklarını belirtti. 1 milyon 200 bin pediatri doktorunun üye olduğu bir derneğin ilk Türk başkanı olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Hasanoğlu, Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini artırmak için çalıştıklarını kaydetti. Emine Erdoğan'a IPA’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Hasanoğlu, çalışma prensiplerinin “Her çocuk, her yaş ve her neredeyse” olduğunu söyledi.
KOCA: "TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI İLE TÜRKİYE HAYATİ ROL OYNADI"
Sağlık Bakanı Koca ise kendisinin de bir pediatri doktoru ve IPA’nın bir üyesi olduğunu belirterek, çocukların sağlığına bütüncül bir bakış açısının gerekli olduğunu vurguladı. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin bu bütüncül bakış açısının merkezinde olduğunu kaydeden Koca, tahıl koridoru anlaşması ile global açlık krizinin önüne geçmede Türkiye’nin oynadığı rolün hem Afrika hem de Latin Amerika ülkeleri için çok hayati olduğunu söyledi. Dünyada Kovid-19 salgınıyla birlikte aşılama oranlarının düştüğü görülse bile Türkiye’de aşılama oranlarının yüzde 98’e kadar yükseldiğini ifade eden Koca, aşılama çalışmalarında, bir sonraki salgının önüne geçmek için dünyada iş birliği olması gerektiğini vurguladı.
Emine Erdoğan da IPA’nın sadece hastalıkların tedavisinde değil hastalık oluşmasını önlemek için de çalışma yapması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan, "Özellikle toprağın ve suyun düzeltilip sağlıklı gıdaya ulaşılmasını sağlamak için çalışmalara ağırlık verilmeli. Sağlıklı gıda olmadan herhangi bir ilacın nihai çözüm olduğunu düşünmek mümkün değil." diye konuştu.
Türkiye’de normal doğum oranlarının düşük olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Emine Erdoğan, bu konuda akademik araştırmaların yapılıp sezaryenin çocuk ve anneye verdiği zararların ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Emine Erdoğan, anne sütüne teşvikle ilgili çalışmaların da artması gerektiğini ve bu konuda IPA’ya büyük rol düştüğünü söyledi.
Emine Erdoğan, yakın zamanda okul kantinlerine yönelik “Sağlıklı Gıda” projesi başlatılacağına işaret ederek, "Bu alanlardaki yemek ve atıştırmalıkların mutlaka sağlıklı seçeneklerle yapılması gerekir." dedi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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