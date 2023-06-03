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Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün dünyanın her yerinde kalpleri Türkiye Yüzyılı’nın başarısı için atan tüm kardeşlerimizin duaları ve iyi dilekleriyle, ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı" ifadelerine yer verdi

Giriş: 03.06.2023 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Emine Erdoğan: Ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı
HABERTURK.COM

Sosyal medya platformu Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bugün dünyanın her yerinde kalpleri Türkiye Yüzyılı’nın başarısı için atan tüm kardeşlerimizin duaları ve iyi dilekleriyle, ülkemiz için yeni bir sayfa açıldı. Bu kutlu yolculuğun Türkiye için, milletimiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde bizi yalnız bırakmayarak, mutluluğumuzu paylaşan tüm Devlet Başkanları ile çok kıymetli eşlerine, yurt içi ve yurt dışından gelen bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.


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