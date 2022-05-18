'Önemli misyonlara kavuştular'

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi'ndeki Müzeler Günü etkinliğine katıldı.

Müzede çalışan yöresel kıyafetli Japonlar tarafından karşılanan Emine Erdoğan, arkeolojik kazılarda bulunan eserler hakkında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura'dan bilgi aldı. Erdoğan daha sonra müzede alevde cam şekillendirme ve üfleme sanatının uygulandığı ürünlerin yapımını izleyerek, ısıttığı cama şekil verdi. Geleneksel Japon oyunu kendamayı da izleyen ve kendisi de oyunu deneyen Erdoğan, "Çok beğendiğim, bizim çocukluğumuzda oynadığımız topaca benziyor" diyerek, oyunu evde torunlarıyla da oynamak istediğini belirtti. Müzede bir süre daha gezen Erdoğan, kağıt katlama sanatı origaminin yapılışını izledi, Japon sanatçılarla kağıt katladı. Origami detayları hakkında bilgi alan Erdoğan, Japon sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin, Müzeler Günü olduğunu hatırlatması üzerine Emine Erdoğan, "Tüm çocuklarımızın aileleriyle müzelerdeki eserleri gelip görmesi lazım. Küçük yaştan itibaren çocuklarımıza ve torunlarımıza bu alışkanlığı kazandırmak zorundayız. Çok faydalı olacağını düşünüyorum inşallah. Onlar da kendi bulundukları durumu, geleceğe bu şekilde taşıyacaklar. Şimdiki çocuklar çok şanslı" diye konuştu.

Emine Erdoğan'a, Anadolu'daki en eski cam eserin resmedildiği tablo ile vazo hediye edildi. Japon Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Emine Erdoğan, Kaman'ın büyük bir kültür mirasına ev sahipliği yaptığını, burada da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suziki Kazuhiro ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Dr. Sachihiro Omura'ya bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Erdoğan, Türk Japon tarihindeki Ertuğrul Fırkateyni'ni hatırlatarak, "Türk - Japon dostluğu, böyle insani bir zeminde temellerini atmıştır. İki ülkenin birbirine sevgiyle bağlı olduğuna inanıyorum. Köklü ilişkilerimizin geliştirilmesi için karşılıklı çaba sarf etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz gibi, 2003, 2010 ve 2019 yılları, Türk-Japon ilişkilerini güçlendiren çalışmalarla kutlandı. Birbirimizin kültürlerine gösterdiğimiz bu yüksek ilgi ve alaka, kalbi ve samimi bir dostluğun delilidir" ifadelerini kullandı.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin Japon Hükümeti'nin, 'Kültürel Mirası Koruma Projesi' çerçevesinde hibe olarak yapıldığını anlatan Erdoğan, bahçenin Japonya sınırları dışındaki en büyük Japon bahçesi olduğunu dile getirdi.

Bahçeyi "Yaratanın, eşsiz sanatının sergilendiği büyük bir tuval" olarak betimleyen Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti; "Günümüzde müzeler, objelerin sergilendiği mekânlar olmaktan çok daha önemli misyonlara kavuştular. Kültür aktarımı, topluma fayda sağlamak ve sosyal refahın yükseltilmesi, müzelerin baş amaçları haline geldi. İlaveten müzeler, halk eğitiminin de önemli bir merkezi. Mesela, bu çatı altında kadın girişimcilere cam zanaatının öğretilmesi, kültür aktarımının ve zanaatın yaşatılma çabasının kıymetli bir örneğidir. Gördüğüm el emeği, göz nuru ürünlerin hepsi birbirinden nadide. Eğitmenlerimizi ve zanaatkar kadınlarımızı tebrik ediyorum. Kültüre ve tarihe böyle büyük bir hizmetin, milattan önce 3 bin yılına uzanan Kaman'da yürütülmesi son derece sevindirici. Kaman'ımıza ve bölge insanına yapılan katkılar memnuniyet vericidir."

Büyükelçi Suzuki Kazuhiro ise Emine Erdoğan'ın güzel bir Mikasanomiya Anı Bahçesi'ne gelmesinden dolayı onur duyduğunu söyledi. Prens Mikasa Vakfının bahçede üst düzeyde arkeolojik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Suzuki Kazuhiro, bunun yöredeki gençlerin ve bölgenin kalkınması için önemli olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan'a seremoni ile Japon çayı ikram edildi. Program kapsamında Japon yöresel kıyafetleri giyen kadınlar tarafından Emine Erdoğan'a seremoni eşliğinde matcha Japon çayı ile Japon tatlısı ikram edildi. Japon çay seremonisinin devam ettirilmesinin önemini anlatan Erdoğan, bunun kültür için önemli olduğunu vurgulayarak, Türk kahvesinin de bir seremoni şeklinde sunulabileceğini kaydetti. Bir gazetecinin, "Türk kültüründe çay sohbet aracıdır. Japonlarda biraz daha sükunetle içiliyormuş. Sayın Cumhurbaşkanıyla içtiğiniz zaman sohbet koyu olur mu?" sorusu üzerine Emine Erdoğan, "Çay sükunetle yapılır, sohbetle içilir" dedi.