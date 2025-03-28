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        Haberler Dünya Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü | Dış Haberler

        Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri'nin küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik kararlı duruşu ve Sıfır Atık Girişimi'ne verdiği güçlü desteğin öneminin altını çizdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:59
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        Emine Erdoğan Guterres ile görüştü
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        Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

        New York'ta BM binasında Guterres'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Guterres, Erdoğan ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Guterres, sıfır atık felsefesinin tarihten bu yana dünyanın her yerinde var olduğunu dile getirerek projenin uluslararası düzeyde ele alınmasına dikkati çekti.

        Emine Erdoğan ise BM Genel Sekreteri'nin küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik kararlı duruşu ve Sıfır Atık Girişimi'ne verdiği güçlü desteğin öneminin altını çizerek, Genel Sekreter'e ve BM çalışanlarına en içten teşekkürlerini sundu.

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        İklim krizi ve çevre sorunlarının ancak kolektif bir çabayla çözülebileceğini belirten Emine Erdoğan, bu bağlamda Genel Sekreterin BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek "Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"ne katılımının çok kıymetli olduğunu, kendilerinin katılımının Sıfır Atık Girişimi'nin BM platformlarında daha geniş etki yaratacağına inandığını söyledi.

        Sıfır Atık Hareketi sadece bir çevre politikası değil, insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu

        Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'ni sadece bir çevre politikası olarak değil, insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu olarak gördüklerini vurgulayarak, bu çerçevede Sıfır Atık Danışma Kurulu çalışmalarına ayrıca önem atfettiğini ifade etti.

        Sıfır Atık Danışma Kurulunun rehber yayınların oluşturulması ve dünyadan iyi örneklerin derlenmesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirdiğini anımsatan Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün icrası dahil birçok konuda Sıfır Atık Vakfı ve bakanlıklarla iş birliği halinde çalıştıklarını anlattı.

        Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmalar sürüyor

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        Emine Erdoğan, Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmaların sürdüğünü aktararak, Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen BM Sıfır Atık Kararı ve BM Genel Kurulu kararlarının G20 bildirgeleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası metne girdiğine ve kabul gördüğüne dikkati çekti.

        Bu çerçevede Gelecek Paktı'nda Sıfır Atık Girişimi'ne atıfta bulunulmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, aynı zamanda 2022'de ilk kendisi ve Genel Sekreter'in imza attığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın 40'ı aşkın Devlet Başkanı eşi tarafından imzalandığını, dijital imzayla ise yüz ülkeden on binlerce insanın desteğini aldığını bildirdi.

        Emine Erdoğan, bu yılın ana temasının tekstil ve moda sektöründe sıfır atık uygulamalarını öne çıkarmak olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede Türkiye'nin BM'de "Yeterince Var" ve "Yankılar" sergilerini düzenlediğini ifade etti.

        Uluslararası toplum Gazze'de kötü bir sınav verdi

        Dünya genelinde giderek yoğunlaşan sınamaların uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, diğer taraftan uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan uluslararası hukukun ağır ihlalleri karşısında kötü bir sınav verdiğini kaydetti.

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        Emine Erdoğan, BM'nin ve Genel Sekreter Guterres'in İsrail'in neden olduğu bu ağır krizi sona erdirme yönündeki çabalarını büyük takdirle karşıladıklarını ve yürekten desteklediklerini belirterek, hayatlarını kaybeden BM personeli için başsağlığı dileklerini iletti.

        BM çalışanlarının Gazze'deki masum Filistinliler için çok büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin de BM çatısı altında yürütülen barış süreçlerine aktif katılmayı ve girişimlere öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

        Emine Erdoğan, ikili iş birliğinin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dilediğini belirterek, BM Genel Sekreteri Guterres'i Türkiye'ye davet etti.

        Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

        “Sıfır Atık farkındalığı dünya genelinde benimsendiğinde ortak evimizi gelecek nesillere değerli emanet olarak bırakacağız"

        Emine Erdoğan görüşme sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

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        “Dünyamızın geleceğini korumak, insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaktır. Bugün, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi konularındaki küresel çabalara odaklandık. Moda ve tekstil sektöründe sıfır atığa ulaşma yolunda atılması gereken adımları da ele aldık."

        Guterres’e, özellikle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği olmak üzere, sürdürülebilir bir dünya için verdiği güçlü destekten dolayı içtenlikle teşekkür eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Sıfır Atık farkındalığı dünya genelinde benimsendiğinde, ortak evimizi gelecek nesillere değerli bir emanet olarak bırakacağımıza inanıyorum. Yarınlarımız, bu anlamlı yolculukta el ele veren gönüllülerin gayretleriyle şekillenecek."

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