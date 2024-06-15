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        Emine Erdoğan'dan bayram mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:57
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        Emine Erdoğan'dan bayram mesajı
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        Emine Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bayramlar, bir araya gelmenin ve paylaşmanın en güzel vesileleridir. Hem ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşarız hem de mazlumların halini hatırlarız. Filistinli kardeşlerimiz için birleşen dualarımızın ve mübarek Kurban Bayramı'nın, barış dolu günlerin müjdecisi olmasını diliyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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