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        Haberler Dünya Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Babayev ile görüştü - Dünya haberleri

        Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Babayev ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:00
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        Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Babayev ile görüştü
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        Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile COP29 Başkanlığı Başmüzakerecisi, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalchin Rafiyev de yer aldı. Babayev, randevu talebini kabul ettikleri için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Türkiye temasları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile de görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Babayev, birçok alanda olduğu gibi, çevre konularında ve COP29 Zirvesi bağlamında Türkiye ile yakın iş birliği yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk devletleri ile daha yakın temasta çevre koordinasyonu sağlamak istediklerini aktaran Babayev, Emine Erdoğan'ın BM kapsamında ve küresel düzeyde yürüttüğü çalışmalardaki tecrübelerinden istifade etmek istediklerini kaydetti.

        'AZERBAYCAN'A COP29 SÜRESİNCE DESTEK OLMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIZ'

        Emine Erdoğan da COP29 Başkanlığı dolayısıyla Babayev'i tebrik edip, başarılar dileyerek, Azerbaycan'a Türkiye'nin tüm imkan ve tecrübeleri ile destek olacağının altını çizdi. Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP29 Başkanı, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile bir araya geldik. İklim kriziyle ilgili son derece önemli olan uluslararası zirvenin Azerbaycan'da düzenleniyor olması memnuniyet verici. Bu bağlamda iş birliği alanlarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, kardeş ülkemiz Azerbaycan'a birçok alanda olduğu gibi COP29 Zirvesi süresince de tüm imkan ve tecrübelerimizle destek olmaktan mutluluk duyacağız. Zirvenin Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Emine Erdoğan
        #Mukhtar Babayev
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