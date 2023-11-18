Emine Erdoğan: Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok.

Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin’in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.

Filistin’de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya yaptığımız ortak çağrının hakikati haykıramayan herkes için bir güç olmasını diliyorum.

Acının ve merhametin dili, dini, ırkı yok.



Bugün lider eşleri ve ülke temsilcileri olarak Filistin’in yanındayız çünkü gelecek nesillere telafisi mümkün olmayan yaralarla dolu bir miras bırakmak istemiyoruz.



Filistin’de adil ve sürdürülebilir bir barışın tesisi için dünyaya… pic.twitter.com/47578DF1PM — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 18, 2023