"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ"

Biz birbirimizi seviyoruz. Evet, aşk bir yere kadar olabilir ve biter ama ondan sonra biz birimize saygı ve destek veriyoruz. Çocuklar için çok önemli, bizim için de... Mustafa, hep en yakın arkadaşım ve dostum olarak kalacak.