Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Emina Jahovic: Sevgilim çocuklarımı da sevmeli - Magazin haberleri

        Emina Jahovic: Sevgilim çocuklarımı da sevmeli

        Etiler'de görüntülenen Emina Jahovic, gazetecilerle sohbet etti. Mustafa Sandal ile birlikteliğinden Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunan Jahovic, "Hayatımda şimdi hiçbir erkek yok. Benim iki erkek çocuğum var. O yüzden erkek arkadaşım olacak kişinin beni sevdiği kadar çocuklarımı da sevmesi lazım" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 07:58 Güncelleme: 29.09.2023 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2008'de Mustafa Sandal'la evlenen ve bu birliktelikten Yaman ile Yavuz isminde iki çocukları olan Emina Jahovic, 2018'de boşanmıştı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sandal ile yollarını ayırmasının ardından çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlayan Jahovic, Etiler'deydi.

        • 2

          "ÇOCUKLARLA İLGİLENİYORUM"

          Bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Emina Jahovic, basın mensuplarıyla sohbet etti. Jahovic, "Bir toplantım vardı, onu bitirdim. Çocuklar bir saat sonra okuldan çıkacaklar. Onları bekliyorum. Onları alıp, eve gideceğiz. Çocukların ergenlik dönemi. O yüzden çok hassas oluyorlar. Onlarla ilgileniyorum. Ağabey-kardeş çok iyi anlaşıyorlar. Yavuz, çok koruyucu. Yaman'ı koruyor. Yavuz, futbolu çok seviyor ve inatçı bir karaktere sahip bir çocuk. " dedi.

        • 3

          "O DERİNLİKLERE GİREMİYORUM"

          "Yazın birkaç konser verdim, ondan sonra çocuklarla bir arada tatil yaptık" şeklinde konuşan Jahovic, "Yeni bir albüm çalışmam var o devam ediyor. Türkiye için bir albüm çıkarmayı düşünmedim çünkü benim söz yazma gibi bir yeteneğim yok. Türk diline çok hâkim olmadığım için o derinliklere giremiyorum maalesef. Türkiye'de en beğendiğim şarkıcı tabii ki Sezen Aksu. Başka kim olacak? Bir de rapçi Ezhel'i çok severim ve dinlerim" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "ERKEK ARKADAŞIMIN ÇOCUKLARIMI SEVMESİ LAZIM"

          Ayrıca basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularını da cevaplayan Emina Jahovic, "Hayatımda şimdi hiçbir erkek yok. Benim iki erkek çocuğum var. O yüzden erkek arkadaşım olacak kişinin beni sevdiği kadar çocuklarımı da sevmesi lazım" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Habertürk Anasayfa