Emina Jahovic: Sevgilim çocuklarımı da sevmeli

"O DERİNLİKLERE GİREMİYORUM"



"Yazın birkaç konser verdim, ondan sonra çocuklarla bir arada tatil yaptık" şeklinde konuşan Jahovic, "Yeni bir albüm çalışmam var o devam ediyor. Türkiye için bir albüm çıkarmayı düşünmedim çünkü benim söz yazma gibi bir yeteneğim yok. Türk diline çok hâkim olmadığım için o derinliklere giremiyorum maalesef. Türkiye'de en beğendiğim şarkıcı tabii ki Sezen Aksu. Başka kim olacak? Bir de rapçi Ezhel'i çok severim ve dinlerim" ifadelerini kullandı.