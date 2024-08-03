Emina Jahovic: Onlar daha çocuklar
Emina Jahovic, oğlu Yaman'ın, Pınar Altuğ'un kızı Su ile birlikte olması hakkında konuştu
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emina Jahovic, önceki gün Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Gazetecileri görünce "Kolay gelsin" diyen Jahovic, İstanbul'da vakit geçirdiğini dile getirdi.
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Jahovic, Oğlu Yaman'ın (15) Pınar Altuğ'un kızı Su (15) ile ilişkisi hakkında da konuştu. Emina Jahovic, "İlişki falan nedir? Onlar daha çocuk. Arkadaşlar şimdilik. Beraber vakit geçiriyorlar ve bundan keyif alıyorlar" dedi.