Akşam Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın aort damarının yırtılması sonucu geçirdiği ameliyat gündem oldu. Yazarın takipçileri Emin Pazarcı'yı araştırmaya başladı. Emin Pazarcı kimdir? Emin Pazarcı'nın sağlık durumu ne? Emin pazarcı kitapları ne?

EMİN PAZARCI KİMDİR?

Gazeteci, yazar Emin Pazarcı Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü dönemde medya dünyasına adım atmıştır. Avni Özgürel ile beraber Yeni Sözcü Dergisi’ni çıkartmış, dergi 1980 darbe döneminde sıkı yönetim komutanlığı tarafından kapatılmıştır.

Daha sonra Akajans, Tercüman gibi kurumlarda muhabir olarak görev almış, uzun seneler, diplomasi, parlamento, ekonomi ve savaş muhabirliği gibi görevlerde bulunmuş, Tercüman Gazetesinde Haber müdürlüğü ve yazarlığını üstlenmiştir.

1995’de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlamış, ayrıca geçmişten günümüze, Flash Tv’de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, TRT’de 9. Senfoni, Kanal A’da Gündem ve İnce Çizgi gibi kurumlarda programlar hazırlamış ve sunmuştur.

Mezun olduğu üniversitede 2 dönem öğretim görevlisi olarak bulunmuş, dersler vermiş olan Emin Pazarcı yazmış olduğu Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları ile 100’den fazla ödülün sahibi olmuştur.

EMİN PAZARCI EŞİ KİM?

2016 senesinde Beyza Arbaş ile dünya evine girmiştir.

Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.

EMİN PAZARCI KİTAPLARI

Kurt Bakışı (2008)

Gizli Alemler (Muzaffer Karakaş ile, 2009)