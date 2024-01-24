Emin Kahraman, Trabzonspor'un divan başkanlığına aday oldu
Trabzonspor'da eski yöneticilerden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına adaylığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Emin Kahraman, divan başkanlık kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Kahraman, yaptığı açıklamada, 24 Şubat 2024 tarihinde yapılacak Trabzonspor Divan Başkanlık Genel Kurulu'nun çoğunluk sağlanamazsa 2 Mart'ta gerçekleştirileceğini belirterek, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na aday olduğumu Trabzonspor kamuoyuna duyurmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.
Kahraman, adaylığı ile ilgili düşüncelerini ilerleyen günlerde düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.