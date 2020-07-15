Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray'da 17 yaşındaki Emin Bayram farklı bir heyecan yaşadı. Süper Lig'de bir maçta ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Emin ayrıca kaptanlık pazubendini de ilk kez koluna taktı.
Bir zamanlar top toplayıcılık yapan 17 yaşındaki futbolcu, akıllara Galatasaray'daki bir geleneği getirdi. Gheorghe Hagi'nin 2001-02 attığı golde arkada sevinen Arda Turan da yıllar sonra Galatasaray'da kaptanlık yapmıştı.
BELHANDA'NIN GOLÜNDE ARKADA SEVİNMİŞTİ
Emin Bayram da Arda Turan gibi top toplayıcılık yaparken bir golde sevinirken objektiflere yakalanmıştı. 2017-18 sezonunda Türk Telekom'daki Kayserispor maçında Belhanda ve Gomis'in gollerinden sonra arkada top toplayıcılık yaparken objektiflere yakalanan Emin, aynı Arda gibi aradan geçen birkaç yılda Galatasaray kaptanlığını yaptı.
"9 SENEDİR GALATASARAY'DA, EN ESKİ O"
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram'la ilgili yaptığı açıklamada, "Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray'da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.
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