Emin Bayram'ın rotası yurt dışı!

Geçen sezonu Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın planları arasında yer alıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Belçika'da iyi bir performans sergileyen Emin Bayram'ı kadroda tutmayı istiyor.

Başarılı çalıştırıcı, Belçika'da 25 maça çıkan ve bulduğu forma şansıyla kendisini geliştiren genç stoperi rotasyona dahil etmeyi planlasa da Emin Bayram ise düzenli forma giymeyi hedefliyor.

Hem altyapıdan yetişmesi hem de yüksek potansiyelli olması vesilesiyle Emin'i önemli bir değer olarak gören Galatasaray ise genç futbolcusunu satmaya sıcak bakmıyor.

1,5 MİLYON TL KAZANACAK

Geçen sezon sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon TL yıllık ücret alan, bu sezon ise 1,5 milyon TL alacak Emin Bayram, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson üçlüsünün hepsinin kadroda kaldığı bir senaryoda bir sezon daha yurt dışına çıkmayı düşünüyor.