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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Emin Bayram'ın rotası yurt dışı! - Galatasaray Haberleri

        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı!

        Geçen sezonu Belçika'da kiralık geçiren Emin Bayram'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Okan Buruk, genç stoperi kadroda tutmayı planlasa da dördüncü stoper olmaya sıcak bakmayan Emin Bayram yurt dışına çıkmayı hedefliyor

        Giriş: 11.06.2024 - 10:18 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:18
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        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
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        Geçen sezonu Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki stoper, Galatasaray'ın planları arasında yer alıyor.

        Teknik direktör Okan Buruk, Belçika'da iyi bir performans sergileyen Emin Bayram'ı kadroda tutmayı istiyor.

        Başarılı çalıştırıcı, Belçika'da 25 maça çıkan ve bulduğu forma şansıyla kendisini geliştiren genç stoperi rotasyona dahil etmeyi planlasa da Emin Bayram ise düzenli forma giymeyi hedefliyor.

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        DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

        İngiltere'den talipleri bulunan Emin Bayram, düzenli forma giyememesi durumunda oynayabileceği bir kulüpte forma giyme talebini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

        Hem altyapıdan yetişmesi hem de yüksek potansiyelli olması vesilesiyle Emin'i önemli bir değer olarak gören Galatasaray ise genç futbolcusunu satmaya sıcak bakmıyor.

        1,5 MİLYON TL KAZANACAK

        Geçen sezon sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon TL yıllık ücret alan, bu sezon ise 1,5 milyon TL alacak Emin Bayram, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson üçlüsünün hepsinin kadroda kaldığı bir senaryoda bir sezon daha yurt dışına çıkmayı düşünüyor.

        Westerlo'da 23 maçta forma giyen Emin Bayram, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon üç stoperli kurguda oynama alışkanlığı da edinen genç futbolcu birkaç kez haftanın 11'ine de seçildi.

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