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'Emily Ratajkowski ve Pete Davidson aşk yaşıyor' iddiası! - Magazin haberleri

'Emily Ratajkowski ve Pete Davidson aşk yaşıyor' iddiası!

Kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı ileri sürülen Emily Ratajkowski hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ratajkowski'nin Kim Kardashian'ın eski sevgilisi Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü

Giriş: 15.11.2022 - 16:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 4 yıl önce nikah masasına oturduğu oyuncu Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı konuşulan model Emily Ratajkowski'nin adı 2016 yılında Angelina Jolie ile yollarını ayıran Brad Pitt ile anılmıştı. Ancak 'aşk' dedikodularını yalanlayan ABD'li model hakkında sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

  • Ratajkowski'nin reality show yıldızı Kim Kardashian'ın komedyen eski sevgilisi Pete Davidson ile yeni bir birlikteliğe başladığı ileri sürüldü. 

  • "ONUN ZEKİ OLMASINI SEVİYOR"

    Us Weekly'ye konuşan bir kaynak; ikiliyi ortak arkadaşlarının tanıştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    Henüz çok erken bir aşamadalar ama ikisi de birbirinden gerçekten hoşlanıyor. Pete, Emily'yi güldürüyor ve onun zeki olmasını seviyor.

  • "HAYATIMDA İLK DEFA BEKARIM" DEMİŞTİ

    Page Six'te yer alan habere göreİ; 31 yaşındaki model, geçtiğimiz ay "Hayatımda ilk defa bekarım ve dışarıdan nasıl algılandığım konusunda aşırı endişe duymama özgürlüğünün tadını çıkarıyormuşum gibi hissediyorum. 'Kafaya takmamak', gerçekten mutlu olmanın ve hayatında kontrole sahip olmanın en iyi yollarından biri" ifadelerini kullanmıştı. 

  • "OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

    Öte yandan People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan Sebastian Bear-McClard ile Emily Ratajkowski'nin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını ünlü modelin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuşmuştu.

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