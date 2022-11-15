"OĞLUNA ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Öte yandan People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan Sebastian Bear-McClard ile Emily Ratajkowski'nin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını ünlü modelin verdiği belirtilmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" diye konuşmuştu.