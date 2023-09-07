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        Haberler Dünyadan Emily Ratajkowski: Kadınların 30 yaşında boşanmasını şık buluyorum - Magazin haberleri

        Emily Ratajkowski: Kadınların 30 yaşında boşanmasını şık buluyorum

        Geçtiğimiz yıl Sebastian Bear-McClar'dan boşanan Emily Ratajkowski, kadınların 30 yaşından önce boşanmasının şık olduğunu söyleyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:23
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        • 1

          Sofia Vergara - Joe Manganiello, Ariana Grande - Dalton Gomez, Kevin Costner - Christine Baumgartner, Jeremy Allen White - Addison Timlin, Reese Witherspoon - Jim Toth, Natalie Portman - Benjamin Millepied ve Britney Spears - Sam Asghari…

          Son dönemde evlilikleri sona eren yukarıdaki ünlü isimlerin arasına birkaç gün önce de birbirlerine büyük bir aşkla "Evet" diyen ve 4 yıl önce nikâh masasına oturan Joe Jonas ve Sophie Turner da katıldı.

        • 2

          Modelliğin yanı sıra dizi ve filmlerde de rol alan Emily Ratajkowski de Hollywood'da esen ayrılık ve boşanma rüzgârlarına yönelik bir yorumda bulundu.

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          Geçtiğimiz yıl 2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar'dan boşanan Emily Ratajkowski, ilişki uzmanları ve boşanma avukatları bu boşanma fırtınasında pandemi sonrası dönemin travmasının ve grev yüzünden ünlü yıldızların işlerinin aksamasının da etkisi olduğunu ileri sürdü.

        • 4

          Emily Ratajkowski, Joe Jonas ve Sophie Turner ayrılığına ince bir gönderme yaparak kadınların 30 yaşından önce boşanmasının 'şık' olduğunu söyledi. 32 yaşındaki model, kadın hayranlarıyla sosyal medya hesabı üzerinden dertleşerek yeni boşanmış genç kadın hayranlarına "Tebrikler" mesajı verdi.

        • 5

          Oğlu Sylvester Apollo'yu tek başına büyütmeye başlayan Emily Ratajkowski, bir yandan modellik kariyerine devam ederken bir yandan da bekar hayatının tadını çıkarıyor.

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          Emily Ratajkowski, 34 yaşındaki Joe Jonas'ın 27 yaşındaki Sophie Turner'a boşanma davası açmasından bir gün sonra yayınladığı videoda "Görünüşe göre pek çok genç bayan 30 yaşına gelmeden boşanıyor" diye başladı. Emrata sözlerine şöyle devam etti: 26 yaşında evlenmiş 32 yaşında bir yıldan biraz fazla bir süredir bekâr yaşayan biri olarak söylemeliyim ki, bundan daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum.

        • 7

          Gönderisinden genç kadınla hayranlarına seslenen Emily Ratajkowski, kadınların 30 yaşına kadar evlilik deneyimini yaşadıktan sonra hayatlarının geri kalanının tadını bekâr olarak geçirmelerinin harika bir deneyim olduğunu iddia etti.

          Emily Ratajkowski, "30'lu yaşlarda olmak, hâlâ çekici görünmek, kendi paranızı kazanmak, hayatınızla ne yapmak istediğinize karar vermek ve tüm bunları yaparken evlilik hayalini denemiş olmak çok güzel bir şey" dedi ve sözlerini "Bu aynı zamanda evliliğin ‘her şey’ demek olmadığını da fark etmenizi sağlar ve bu da harika bir şey" şeklinde sürdürdü.

        • 8

          30 yaşından sonra kadınların önünde hâlâ yaşanacak tüm bir hayat kaldığını söyleyen ünlü model, boşandıkları için stresli hisseden hemcinslerine de morallerini yüksek tutmalarını öğütledi ve onlara "Tebrikler" diyerek selam yolladı.

        • 9

          Boşanan hemcinslerinin bu sebepten stres yaşamamaları gerektiğini söyleyen Emily Ratajkowski, onlara tebrik mesajı yollarken kadınların 30 yaşında boşanmasını 'şık' bulduğunu söyleyerek yeni bir tartışma başlattı.

        • 10

          "BOŞANDIKTAN SONRA TÜM DUYGULARI HİSSEDİYORUM" DEMİŞTİ

          Emily Ratajkowski, 2 yaşındaki oğlu Sylvester Apollo'nun babası, 36 yaşındaki Bear-McClard'dan Eylül 2022'de ayrılmıştı. Boşanma davası açtıktan sonra Harper's Bazaar'a "Tüm duyguları hissediyorum. Öfke, üzüntü hissediyorum. Heyecan hissediyorum. Neşe hissediyorum. Hafiflik hissediyorum. Her gün farklı. Bildiğim tek iyi şey, tüm bunları hissediyor olmam ki bu güzel bir şey çünkü bu bir gün iyi olacağıma inanmamı sağlıyor" açıklamasını yapmıştı.

        • 11

          "İSTEDİĞİM GİBİ YAŞAMAKTA ÖZGÜRÜM"

          Evliliğini bitirdikten sonra adı Brad Pitt, Pete Davidson, Harry Styles ve Eric Andre gibi isimlerle anılan Emily Ratajkowski, küçük bir çocuğa tek başına ebeveynlik yaptığı halde hareketli bir aşk hayatı olduğu için de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Emrata hakkında ortaya atılan bu eleştirileri ise "Ben genç, sağlıklı ve bekar bir kadınım. Bugüne kadar çok kontrollü yaşadım, bundan sonra keyfime bakacağım" diyerek cevaplamıştı.

          Emily Ratajkowski, bu konudaki eleştiriler için ayrıca "Genç ve bekarım. İstediğim gibi yaşamakta özgürüm" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: Reuters, Mega, Avalon, Instagram

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