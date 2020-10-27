Emily Ratajkowski hamile!

Emily, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtti.

Ratajkowski, makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlattı.