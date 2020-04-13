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FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero, korona virüs krizinin etkilerinden dolayı diğer yılların aksine 1 Temmuz'da transfer pazarının açılmayacağını duyurdu. Garcia Silvero, FIFA'nın önceden imzalanmış sözleşmeleri 30 Haziran’dan sonrasına uzatamayacağını ve dolayısıyla oyuncuların da kulüplerinden ayrılabileceklerini dile getirdi. Ancak transfer süreleri değişeceğinden başka bir takıma katılamayacaklarını söyledi.

İspanyol Cadena Cope radyosuna konuşan Silvero, "FIFA sözleşmeleri 30 Haziran'ın ötesine uzatamaz. Ancak transfer dönemleri aynı kalmayacak. Oyuncular kaydedilemeyecek. Piyasa 1 Temmuz'da açılmayacak" dedi.

Garcia Silvero, kiralık bir oyuncunun 30 Haziran'da kulübüne dönebileceğini ancak listeye kayıt edilemeyeceği için oynayamayacağını belirterek, "Kiralık anlaşma 30 Haziran'da sona erdiği için oyuncu teorik olarak kulübüne geri dönmeli. Ancak biz transfer dönemimi açmayacağız ve listeye kayıt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero, ayrıca birden fazla transfer dönemi olabileceğini de sözlerine ekleyerek, "Her ligin başlangıcına ve sonuna bağlı olarak belirlenecek bir süreç düşünülüyor" açıklamasını yaptı.

Silvero, takımların gerekli takviyeleri yapabilmeleri için her ülkede farklı transfer takvimleri uygulanabileceğini belirtti. FIFA yöneticisi, liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerine göre diğer liglerle de uyumlu bir şekilde birden fazla transfer dönemi olabileceğini aktardı.

'3. TRANSFER DÖNEMİ' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching de kulüplerin sıkıntı yaşamaması için yaz ve kış ayları arasına ek transfer penceresi açabileceklerini söyledi.

Almanya'da bir televizyon programına konuk olan Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA'nın kulüplere de mağduriyet yaşatmak istemediklerini belirten Kitching, gelecek sezonun programı netleştikten sonra yeni transfer döneminin zamanını netleştireceklerini söyledi.