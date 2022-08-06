Emel Sayın'ın acı günü

Emel Sayın, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

Ünlü sanatçı, Fatoş Sayın ile fotoğrafını "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu İnşaAllah.Allah rahmet eylesin." notu ile paylaştı.