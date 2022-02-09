"ACABA ÖMRÜMÜN KAÇ YILINI STÜDYODA GEÇİRDİM?"

Geçmişi yad eden Sayın, nostaljik paylaşımına, "Bu fotoğrafı görünce, 'Acaba ömrümün kaç yılını böyle stüdyolarda kayıt yaparak geçirdim?' diye düşündüm ama iyi ki bu kadar çok çalışmış, emek vermişim. Yoksa o güzelim şarkıları nasıl unutulmaz kılardık..." ifadelerini not düştü. 76 yaşındaki Emel Sayın'ın bu karesi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.