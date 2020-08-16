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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Emel Müftüoğlu, dün akşam arkadaşları ile birlikte Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Müftüoğlu, çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti.

58 yaşındaki şarkıcı, 90'lı yıllarda söylediği şarkıların hala ilgi görmesiyle ilgili, "Şarkımın hala sevilerek dinlenilmesi çok güzel bir şey" dedi.