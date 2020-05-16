Emel Müftüoğlu, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Şarkıcı yayınladığı videoya, "Şimdi sizi çok güldüreceğim ... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.