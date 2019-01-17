17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. İşte Müftüoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:
"BEN BİR OYUN MANYAĞIYIM"
Emel Müftüoğlu, tavla tutkusunu ve oyun sevdasını anlattı: Tavla bir oyun ve ben bir oyun manyağıyım. Elimde telefon, gece yarılarına kadar kelimelik oynuyorum. Böyle bir sevgi yok! Aslında bir doktora mı gitsem? Çok seviyorum ve çok başarılıyım.
Tavlada haftada minimum 12-13 ayakkabı kazanıyordum, şimdi ekonomik kriz var diye 3-4'e düştü. Rakiplerimi aramıyorum çünkü çok meraklı var, arkadaşlarımdan yenilen pehlivanlar falan var. Tabii ki yenildiğim zamanlar da oluyor ama 365 günde 5 gün yenilirim, geri kalan 360 gün benimdir, formüllerim var. Mesela eşim 'çocukla oynuyorsun, o seni yensin' derdi, 'hayır asla yenilmem. Çocuk mocuk, o da yenmeyi öğrensin' derdim.
"HAYATIN NE GETİRİP BE GÖTÜRECEĞİNİ BİLMİYOSUNUZ"
Röportajın 'Doğru-Yanlış' bölümünde “Hayatta asla şaşmadığım ve sıkı sıkıya bağlı olduğum prensiplerim doğrularım vardır?” sorusu üzerine Müftüoğlu, 'Yanlış' yanıtını kaldırdı: Hayatın ne getirip ne götüreceğini bilmiyorsunuz. 'Sevmediğim insanla konuşmam' diyorsun ama bir anda görüşmeye mecbur kalabiliyorsun. Onun için bu kararı siz veremiyorsunuz ama genel olarak prensipliyimdir.
"GENEL İNSAN TABLOSUNA BAKILDIĞINDA DÜRÜSTÜMDÜR"
Emel Müftüoğlu, "Kuralları olan, disiplinli biri misiniz?” sorusuna, "Yalan söylememek konusunda çok disiplinliyimdir. 'Beyaz yalan' dedikleri şeyler var ya onlar hariç her şeyin en doğrusunu duymayı ve söylemeyi severim. Genel insan tablosuna bakıldığında dürüstümdür. Güzel olmayan şeye 'güzel' demem, beğenmediğim bir şeye 'beğendim' demem. En fazla yorum yapmam ama anlarsınız halimden" yanıtını verdi.
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