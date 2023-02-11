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Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından 5'inci gün geride kalırken ne yazık ki can kaybı artıyor.

Yapım şirketi Tims &B, Atıcı için bir taziye mesajı yayımladı.

Ünlü oyuncu Emel Atıcı ile kızı Hande Püryan Atıcı da depremde Adana'da hayatını kaybetti. Atıcı, en son 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol almıştı.

Hande Püryan Atıcı, Beykoz Üniversitesi’nde 2014-2015'te Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programından mezun oldu.

Beykoz Üniversitesi, bir taziye mesajı yayımladı; “Üniversitemizin 2014-2015 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunumuz Hande Püryan Atıcı ile annesi Emel Atıcıʼyı depremde kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beykoz Üniversitesi ailesi olarak mezunumuz sevgili Püryan’a ve değerli annesine Allahʼtan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

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