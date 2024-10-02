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        Haberler Gündem Güncel Emekliye ATM önünde gasp | Son dakika haberleri

        Emekliye ATM önünde gasp

        İzmir'in Konak ilçesinde bir emekli, ATM'den maaşını çektiği sırada gasp edildi. 75 yaşındaki emekli M.E'yi saldırıp gasp eden zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Gasp anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:53
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          İzmir'in Konak ilçesine bağlı Murat Reis Mahallesi'ndeki bir ATM'den 25 Eylül günü saat 01.30 sıralarında H.K, emekli maaşını çektiği sırada darbedilerek gaspa uğradı.

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          Gasp şüphelisi H.K'nin elindeki 5 bin TL'yi alıp kaçtı.

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          H.K'nin şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 

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          Polis, şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti. Önceki gün belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı.

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          Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.E. tutuklandı.

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