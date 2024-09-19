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        Haberler Gündem Teyit Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiasına açıklama

        Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı iddiasına açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), "emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın herhangi bir inceleme başlatmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:21
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

        Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

        Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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        #iletişim başkanlığı
        #emekli
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
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