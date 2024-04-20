Emekliler için bir düzenleme daha yolda! Emeklilere bölgesel destek formülü geliyor
Emeklilere bir düzenleme daha yolda. Bölgesel destek olarak adlandırılan düzenlemeye göre; en düşük emekli maaşını alan vatandaşlara, ikamet ettiği şehrin ihtiyaçlarına göre çeşitli desteklerde bulunulacak. Peki, emekliye bölgesel destek ne kadar olacak ve ne zaman yasalaşacak? İşte, detaylar...
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En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL alan emekliler için yeni bir formül üzerinde çalışılıyor. 'Emekliye bölgesel destek' düzenlemesinde, emeklilere kira, gıda, su, doğalgaz yardımı yapılması gündemde. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Bölgesel destek çalışmalarının ne zaman yasalaşacağı bilinmese de şu ana kadar bilinen detayları bir araya getirdik.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR, NE AMAÇLANIYOR?
Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?
Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,
Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,
Kişinin kirada oturması şartı aranacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirecek. Ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.