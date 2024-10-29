Ocak ayında yapılacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş artışları, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Emekli maaşlarında beklenen zam oranlarına dair tahminler yavaş yavaş netleşmeye başlarken, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne oranda zam yapılacak?" gibi sorular, milyonlarca emeklinin merak ettiği başlıca konular arasında. Eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait üç aylık enflasyon verisi de %8,92 olarak açıklandı. İşte emekli maaş artışlarına son dakika gelişmeleri...