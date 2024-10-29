Emekli zammı 2025: Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi tarafından emekli zammında son açıklamalar merak edilirken ocak ayı en düşük emekli maaşı sorgulamaları yıl sonuna yaklaşılmasıyla sıklaştı. Emekliler, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Emeklilere uygulanacak zam oranı nasıl olacak?" sorularına yanıt arıyor. Hatırlanacağı gibi, eylül ayının bitimiyle birlikte temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık enflasyon oranı belli oldu ve %8,92 olarak kaydedildi. İşte SGK (4A,4B,4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama ekranı...
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Ocak ayında yapılacak SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş artışları, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Emekli maaşlarında beklenen zam oranlarına dair tahminler yavaş yavaş netleşmeye başlarken, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne oranda zam yapılacak?" gibi sorular, milyonlarca emeklinin merak ettiği başlıca konular arasında. Eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait üç aylık enflasyon verisi de %8,92 olarak açıklandı. İşte emekli maaş artışlarına son dakika gelişmeleri...
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BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI!
AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.
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TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
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Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.
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2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.
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Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU
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