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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile emekliye ne kadar zam yapılacak?

        Emekli maaşı hesaplama tablosu 2025 Temmuz! Emekli maaşı ne kadar olacak?

        Memur ve emekli zammında belirlenmesinde kritik öneme sahip enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son olarak mart ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından emekli maaş zammında 3 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. SSK, Bağ-Kurlular 3 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı yapmaya başladı. Emekli zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından açıklık kazanacak. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" 2025 Temmuz SGK (4A, 4B, 4C) emekli zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 20:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:16
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        • 1

          Emekli maaşında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenmektedir. Bilindiği üzere ocak ayında en düşük emekli maaşı, 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "Emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkına göre emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          3 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLİK KAZANDI!

          Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre mart ayında enflasyon, aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

          Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 oldu. Bu verilere göre, 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

        • 3

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye yükselecek.

          Zam oranı yüzde 16 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

          Zam oranı yüzde 17,91 olursa en düşük emekli maaşı 17 bin 60 TL'ye ulaşacak.

        • 4

          EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

          Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        • 5

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OCAK 2025?

          SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi.

        • 6

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

          Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

          Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.

          Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.

        • 7
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