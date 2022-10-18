Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2023 Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarına zam yapılacak. Yeni yılın yaklaşması ve özellikle de Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zamları merak ediliyor. Eylül ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam farkının ilk yarısı belli olmuş oldu. Peki, emeklilere ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilen tahminler...